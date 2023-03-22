Ed Sheeran: Ölümümden sonra bir albüm yayınlanmasını istiyorum

"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM"



Yakın arkadaşları Jamal Edwards ve Shane Warne'i geçtiğimiz sene kaybeden Ed Sheeran'ın eşi Cherry Seaborn'a da hamileyken tümör teşhisi konmuştu.



Bu haberlerin ardından artık yaşamak istemiyormuş gibi hissettiğini söyleyen ünlü isim, "Bu düşünceler yeterince kötüydü ama daha sonra utanmaya da başladım. Bencilce duruyordu, özellikle de bir baba olarak. Bundan gerçekten utanıyorum" dedi.

Ed Sheeran'in hayatı belgesel oluyor Haberi Görüntüle Ed Sheeran, kendi ülkesinde kimsenin duyularından bahsetmediğini de savundu.



Ünlü şarkıcı, "İngiltere'de bir terapist bulmanın garip olduğu düşünülüyor. Ama biriyle konuşabilmenin, bastırılmış duyguları açığa çıkarmanın ve bundan dolayı suçlu hissetmemenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.