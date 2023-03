Ed Sheeran: Ölümümden sonra bir albüm yayınlanmasını istiyorum

"Shape of You" ve " Thinking Out Loud" gibi hit parçalara imza atan ve dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Rolling Stone'da yayınlanan röportajında ölümünden sonra bir albüm yayınlamak istediğini açıkladı.

Albümün hazırlıklarına şimdiden başladığını söyleyen ünlü isim, "Tırnak içinde söylüyorum, bu 'mükemmel' albümü hayatımın geri kalanında yavaşça hazırlamak istiyorum" dedi.