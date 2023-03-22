Ed Sheeran: Ölümümden sonra bir albüm yayınlanmasını istiyorum

"Shape of You" ve " Thinking Out Loud" gibi hit parçalara imza atan ve dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Rolling Stone'da yayınlanan röportajında ölümünden sonra bir albüm yayınlamak istediğini açıkladı.
Albümün hazırlıklarına şimdiden başladığını söyleyen ünlü isim, "Tırnak içinde söylüyorum, bu 'mükemmel' albümü hayatımın geri kalanında yavaşça hazırlamak istiyorum" dedi.
VASİYETİNİ DE EKLETMİŞ
32 yaşındaki söz yazarı, vasiyetine albümün vefatından sonra çıkacağını yazdığını belirtti.
5 Mayıs'ta yayımlanacak albümü "-"nin ardından en az 5 albüm daha yayınlamayı planladığını ifade eden Britanyalı şarkıcı, son dönemde yaşadığı kişisel sorunlarla ilgili de konuştu.
"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM"
Yakın arkadaşları Jamal Edwards ve Shane Warne'i geçtiğimiz sene kaybeden Ed Sheeran'ın eşi Cherry Seaborn'a da hamileyken tümör teşhisi konmuştu.
Bu haberlerin ardından artık yaşamak istemiyormuş gibi hissettiğini söyleyen ünlü isim, "Bu düşünceler yeterince kötüydü ama daha sonra utanmaya da başladım. Bencilce duruyordu, özellikle de bir baba olarak. Bundan gerçekten utanıyorum" dedi.
Ed Sheeran, kendi ülkesinde kimsenin duyularından bahsetmediğini de savundu.
Ünlü şarkıcı, "İngiltere'de bir terapist bulmanın garip olduğu düşünülüyor. Ama biriyle konuşabilmenin, bastırılmış duyguları açığa çıkarmanın ve bundan dolayı suçlu hissetmemenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.