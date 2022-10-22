Ed Sheeran'ın şarkılarını çalan hacker'a hapis cezası

Adrian Kwiatkowski isimli hacker Ed Sheeran’la birlikte rapçi Lil Uzi Vert’in de 12 şarkısını çalıp kripto para karşılığında sattı.



Ipswich kentinde yaşayan Kwiatkowski’nin (23), sanatçıların hesaplarını hackledikten sonra şarkıları ele geçirdiği bildirildi. Genç hacker, telif hakkı ihlali de dahil hakkındaki 19 suçlamayı kabul etti ve şarkılardan 131 bin sterlin kazandığını aktardı.



Ipswich Kraliyet Mahkemesi, sanığın dizüstü bilgisayarından Sheeran ve Vert'in şarkıları da dahil 565 ses dosyasının bulunduğunu aktardı.



Ele geçirilenler arasında 89 farklı sanatçının yayımlanmamış 1263 şarkı da bulunuyor.

