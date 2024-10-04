Eda Alanson kimdir? Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson kaç yaşında, öldü mü?
MFÖ grubu üyelerinden ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson'dan dünyaya gelen kızı Eda Alanson 50 yaşında hayatını kaybetti. Eda Alanson'un kaç yaşında olduğu ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Eda Alanson kimdir? Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson kaç yaşında, öldü mü?
Eda Alanson, Mazhar Alanson'un 1970'te devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra evlendiği ilk eşi Hale Alanson'la birlikteliğinden dünyaya gelmiştir.
Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapıyordu.
Hastalığı bulunan Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti.
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