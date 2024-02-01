Eda Ece: Aslı Enver'den kurs alıyorum

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran'da evlilikle taçlandıran Eda Ece, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu yüzü olduğu markanın partisinde hamilelik hakkında konuştu.



Eda Ece’ye eşi Buğrahan Tuncer’in 3 çocuk istediği hatırlatıldı. Ünlü oyuncu “Biz de üç kardeşiz. Kalabalık aileye alışkın… Bakalım sağlığımız, durumumuz her şey elverdiği sürece inşallah güzel bir durum olsun” diye konuştu.



"ASLI’DAN KURS ALIYORUM"

Doğumu Türkiye’de yapacağını belirten Eda Ece, hamilelik konusunda en büyük desteği Aslı Enver’den aldığını "Şu an Aslı’dan kurs alıyorum… Çok yakın oturuyoruz kendisiyle… Eşlerimiz de arkadaş oldu. Onun bebeği de çok tatlı… Ondan kurs alıyorum… Bilen insan anlıyor…" sözleriyle ifade etti.