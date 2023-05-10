Eda Ece düğünü hakkında çıkan haberlere tepki verdi

Yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Çift, geçtiğimiz haftalarda evde düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. 20 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, aile arasında düzenlenen bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.
"BU DEMODE MAGAZİN ANLAYIŞI NEDEN?"
Oyuncu, düğün masraflarını kendisinin karşılayacağına dair çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki verdi.
Eda Ece yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Her zaman negatif haberlere maruz kalsak da bizi tanıyan tanımayan herkesin tam tersine sosyal medya ve sokaktan sevgi ve saygısını gördük. Ne garip değil mi? Haber halkı bilgilendirmek için yapılıyor ama halkımız haberciden daha çok sevgi dolu oluyor. Çoğu zaman ‘Biz bu haberlere zaten inanmıyoruz’ diyen oluyor. Şaka gibi değil mi? Hep beraber inanmıyoruz yani…
O zaman tarzın lüzumsuzluğunu ve eski moda kalmasını hâlâ anlamamak, bu demode magazin anlayışı neden? İnsan hakları, kadın hakları, sevgi, saygı, duyarlılık son derece önemli bir farkındalık yaşarken acaba uyum mu sağlasanız? Mesut, mutluluk, sakin son derece normal sevgi dolu güzel bir hayat kurduk. Göze sokmadık… Her zaman yardımsever elinden geleni yapan sessiz saklı, kimi zaman doğru yerde konuşarak bu ülkeye katkı sağlayan, insanlara, hayvanlara yardıma koşan, işinde gücünde iki genciz…
Bunu bizi tanıyan herkes biliyor zaten… Lütfen artık saçma sapan haber ve yorumları bizden uzak tutun. Zira sizin de seviyenizi aşağı çekiyor. Hep beraber daha iyi olabiliriz. Saygı ve sevgi insanı bir yere getirir. İlgi çekmek değil….”
"BUĞRA'YA SORMAK LAZIM"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Elle dergisine röportaj veren ünlü oyuncu, "Komik bir sevgiliyim galiba. En sinirlendiğim zamanlarda bile ağzımdan komik bir şey çıkabiliyor. Asıl Buğra’ya sormak lazım tabii. Her zaman sevgilimi çok düşünen bir insan olduğuma inanıyorum. Bencillik yapmam, hep iki kişilik kariyerime odaklanmıştım" demişti.
Evlilikle ilgili de açıklama yapan Ece, "30’lardan sonra aile kurmak, çocuk yapmak daha bilinçli geliyor. Hiçbir zaman evlilik karşıtı olmadım. Düşünürüm ve karşımdakinin huzurlu olmasını önemserim. Ketumumdur, sadığımdır, gözüm kör olur. Buğra’ya hediye vermeyi çok severim" ifadelerini kullanmıştı.