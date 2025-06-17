Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in tekne keyfi
Ünlü oyuncu Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer ile teknede verdiği romantik pozu paylaştı.
2023 yılında ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren Eda Ece, kız bebek beklediğini duyurmuştu. 4 Nisan 2024 tarihinde ilk kez anne-baba olan ünlü çift, bebeklerine Mina İpek adını verdi.
34 yaşındaki oyuncu, eşiyle teknede verdiği romantik pozu paylaştı.
Çiftin romantik pozuna binlerce beğeni yağdı.
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