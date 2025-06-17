Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in tekne keyfi

Ünlü oyuncu Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer ile teknede verdiği romantik pozu paylaştı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in tekne keyfi

2023 yılında ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren , kız bebek beklediğini duyurmuştu. 4 Nisan 2024 tarihinde ilk kez anne-baba olan ünlü çift, bebeklerine Mina İpek adını verdi.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in tekne keyfi - 1

34 yaşındaki oyuncu, eşiyle teknede verdiği romantik pozu paylaştı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in tekne keyfi - 2

Çiftin romantik pozuna binlerce beğeni yağdı.

Eda Ece'den kızıyla yeni paylaşım

Eda Ece'den kızıyla yeni paylaşım

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