Eda Ece kızı Mina İpek'in son halini paylaştı
Ünlü oyuncu Eda Ece, kızı Mina İpek'in son halini paylaştı.
21 Haziran 2023'te basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren Eda Ece, kız bebek beklediğini duyurmuştu.
4 Nisan 2024 tarihinde ilk kez anne-baba olan ünlü çift, bebeklerine Mina İpek adını verdi.
Yakında yarışma programıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Eda Ece, bebeğiyle yeni bir paylaşım yaptı. Oyuncu, kızıyla gezmeye çıktığı anları paylaştı.
34 yaşındaki oyuncu paylaşımına "tiktoker" notunu düştü.
ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI
Öte yandan Eda Ece, Anneler Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.
Kızının fotoğrafını paylaşan oyuncu "Anne olduktan sonra annelere saygım o kadar arttı ki, fedakarlığın, emeğin, sevginin boyutu bildiğimi sandığımdan daha da büyükmüş meğer.. teşekkür ederim anne. Şimdi ben bir kız çocuğu yetiştiriyorum, bu hayatta yaptığım diğer yüz işimden, aldığım tüm sorumluluklardan çok daha bambaşka vay be demek istiyorum anneler. Hepinizi kutlarım, büyük iş başarıyoruz!" notunu düşmüştü.
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