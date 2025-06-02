Eda Ece kızı Mina İpek'in son halini paylaştı

ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI



Öte yandan Eda Ece, Anneler Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Kızının fotoğrafını paylaşan oyuncu "Anne olduktan sonra annelere saygım o kadar arttı ki, fedakarlığın, emeğin, sevginin boyutu bildiğimi sandığımdan daha da büyükmüş meğer.. teşekkür ederim anne. Şimdi ben bir kız çocuğu yetiştiriyorum, bu hayatta yaptığım diğer yüz işimden, aldığım tüm sorumluluklardan çok daha bambaşka vay be demek istiyorum anneler. Hepinizi kutlarım, büyük iş başarıyoruz!" notunu düşmüştü.