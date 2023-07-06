Eda Ece'den balayı paylaşımı

Uzun yıllardır beraber olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girmişti.



Birçok ünlü ismin katıldığı düğün günlerce konuşulurken çift, soluğu balayında aldı.



Bodrum'a giden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den Ece, havuz başında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, paylaşımına "An" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.