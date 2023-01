Eda Taşpınar kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. Eda Taşpınar’ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur.



Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar’ın dedesidir.



11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleşti. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye döndü ve eğitimine Robert Koleji’nde devam etti. Ancak son senesinde ayrıldı. London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Central School of St.Martins’de de moda eğitimi almaya başladı.



Okul bitince bir sene daha Londra'da kalıp sonrasında İstanbul’a geri döndü. Londra’da Central School of St. Martins’de okurken dünyaca ünlü markalarla çalışan Eda Taşpınar, eğitimi sonrası ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.



Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürdü.

YOK BÖYLE DANS'A KATILMIŞTI



Tarzının yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da gündeme gelen Eda Taşpınar, 2010 yılında Show Tv’de Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu “Yok Böyle Dans” adlı dans programına da katılmıştı.