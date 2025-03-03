Edip Akbayram son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istedi? Yıllar önceki röportajında ortaya çıktı
Usta sanatçı Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreni 4 Mart Salı günü düzenlenecek olan Akbayram'ın yıllar önce verdiği röportajda; son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istediğine dair konuşması ortaya çıktı.
Edip Akbayram, 4 Ocak'tan bu yana zatürresonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altında tutulan, iki kez ameliyat olan Edip Akbayram, 2 Mart tarihinde hayatını kaybetti.
CENAZESİ SALI GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK
Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Edip Akbayram'ın cenaze programı belli oldu. Usta sanatçı için 4 Mart Salı günü saat 11'de Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlenecek. Akbayram'ın cenazesi; Teşvikiye Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
"İSTER ALKIŞLARLA İSTER ÇİÇEKLERLE GÖNDERİRLER..."
52 gün boyunca hastanede tedavi gören Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istediğine dair konuşma ortaya çıktı.
Edip Akbayram'ın röportaj sırasında cenaze töreniyle ilgili "Beni seven, son yolculuğuma uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir. İster alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani'' ifadeleri dikkat çekti.
"BURAYA KADARMIŞ ÖBÜR YARIM"
Öte yandan Edip Akbayram'ın 46 yıllık eşi Ayten Akbayram, ünlü sanatçının kaybı sonrası yaşadığı acıyı "Buraya kadarmış öbür yarım... Buraya kadar" sözleriyle paylaştı.
Usta sanatçının kızı Türkü Akbayram da babasının vefatı ardından ailesinin adına ortak bir paylaşım yaptı. Akbayram şu mesajı yayınladı:
''Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Dostlarının, sanat dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Ayten, kızı Türkü, oğlu Ozan Akbayram, torunu Lavin.. 2 Mart 2025...''
EDİP AKBAYRAM KİMDİR?
"Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” başta olmak üzere milyonların gönlünde yer etmiş daha onlarca şarkısıyla tanınan; Türk müziğinin özgün sesi, güçlü yorumu, duygusal şarkıları ve mütevazı kişiliğiyle kalplerde yer eden Edip Akbayram, 1950’de Gaziantep’te dünyaya gözlerini açtı. Sanatçı, Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Akbayram'ın müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı, henüz lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem çaldı, hem söyledi. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u da o yıllarda çıkardı..Sanatçının zirveye uzanan öyküsü şöyle gelişti:
1968’de hayallerinin peşinden İstanbul’a gitti. 3 yıl sonra girdiği Altın Mikrofon yarışmasında Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek besteledği “Kükredi Çimenler”le birinci oldu. Ardından “Aldırma Gönül”, “Garip”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi şarkılarla büyük satış rakamları elde etti. 80’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı. Ancak 90’larda yeni bir çıkış yaptı ve "Türküler Yanmaz" albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti. Kendi deyimiyle ‘kalıcı bir şeyler’ yapmak istiyordu. Öyle de oldu.
Geniş halk kitlelerine ulaşan usta sanatçı, 20’den fazla albüm, 15’ten fazla 45’likle unutulmaz şarkılara imza attı. Altın plak ödüllü sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazandı.
Öte yandan Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.
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