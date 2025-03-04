Edip Akbayram'ı komşuları anlattı: Bizim babamız gibiydi

Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Edip Akbayram, 2 Mart 2025'te çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Nevşehir'in Avanos ilçesinde evi bulunan Akbayram'ın vefatı, ilçedeki komşularını bir hayli üzdü. Usta sanatçının evinin bulunduğu Edip Akbayram Sokağı ise sessizliğe büründü. Acı haber sonrası bazı komşuları, Akbayram'ın yaklaşık 25 senedir yaşadığı ve kendi adını taşıyan caddedeki evin önünde bir araya geldi.

Sanatçının kapı komşusu Gülseren Tokmak, Akbayram'ın kış mevsimini İstanbul'da geçirdiğini, yılın geri kalan tüm aylarında ise ilçede yaşadığını söyledi. "YAZIN BURADA OLACAK DİYORDUK AMA OLMADI" Edip Akbayram'ın mart sonunda ilçeye gelmesini beklediklerini ancak vefat haberiyle büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Gülseren Tokmak; "Çok iyi komşuydu. Yeri cennet olsun, kaybettik gitti. Hiç beklemediğimiz bir durumla karşılaştık. 'Yazın burada olacak diyorduk' ama olmadı" dedi.

"ANAHTARINI BİZE BIRAKIYORDU" Aynur Örmen ise ilçe halkı ve komşuları olarak büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek; "İstanbul'a giderken komşu olarak anahtarını bize bırakıyordu. O bizim babamız gibiydi" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Osman Yetişen de ilçe halkının Akbayram'ı unutmayacağını belirterek, "Edip ağabeyi sık sık ziyaret ederdik. Sanatçıdan ziyade mahalle sakinimizi kaybettik. Mahalle sorunlarıyla ilgili kendisiyle konuşurduk. Hayranları kendilerine ulaşamadığında bana ulaşıyordu. Mektupları bana gelirdi, ben de kendisine iletirdim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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