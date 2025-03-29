Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram paylaştı: Ailesinden hastane ekibine teşekkür

"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Usta sanatçı, Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninin ardından, cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınan namaz sonrası Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Akbayram'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken; kızı Türkü Akbayram da günler sonra ilk kez bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, babasının tedavi sürecinde emeği geçen sağlık ekibine teşekkür eden bir paylaşım yaptı.

"SİZLERE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ" Akbayram ailesinin ortak imzasını taşıyan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin değerli başhekimi Doç. Dr. Ali Sürmelioğlu başta olmak üzere; tüm hekimlerine, hemşirelerine, hasta bakıcılarına ve hastane personeline… Hastanenize geldiğimiz ilk günden itibaren canımız, eşimiz, babamız, kıymetlimiz Edip Akbayram’ın yaşama yeniden tutunması ve incinmemesi için büyük bir özveriyle çalıştınız. Gece gündüz demeden sevgiyle gösterdiğiniz ilgiye tanıklık ettik. Sizlere en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyor, varlığınızın hepimiz için bir güvence olduğunu bilerek tüm Akbayram ailesi adına sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz."



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