Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram: Hadi canım babam

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti. "İYİ OLACAK İNŞALLAH" Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili son olarak eşi açıklama yapmış ve “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” diye konuşmuştu.

"GÖRECEK GÜNLER VAR DAHA" Sağlık durumu iyiye giden Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Babasıyla gittiği parktan paylaşım yapan ünlü isim, "Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; "Haydi canım babam, görecek günler var daha" ifadelerini kullandı.