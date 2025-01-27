Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram: Hadi canım babam
Birkaç hafta önce düşme sonucu kaza geçiren usta sanatçı Edip Akbayram, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasına seslendi.
Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti.
"İYİ OLACAK İNŞALLAH"
Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili son olarak eşi açıklama yapmış ve “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” diye konuşmuştu.
"GÖRECEK GÜNLER VAR DAHA"
Sağlık durumu iyiye giden Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Babasıyla gittiği parktan paylaşım yapan ünlü isim, "Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; "Haydi canım babam, görecek günler var daha" ifadelerini kullandı.
EDİP AKBAYRAM KİMDİR?
1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.
Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.
Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.
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