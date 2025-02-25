Edip Akbayram'ın son durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz ay eşi açıklama yapmış ve “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” diye konuşmuştu. Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

"HEPİMİZ SENİ BEKLİYORUZ"

Türkü Akbayram, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum."

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?



1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.



Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.