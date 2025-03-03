Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı: Halil Ergün için kural bozmuştu

Vefatının ardından Edip Akbayram'ın aylar önce Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunan Halil Ergün ile karşılaşıp ona verdiği röportaj gündem oldu.

"YAZLARI AVANOS'TAYIZ"

5 yıldır sürdüdüğü röportaj verme kuralını Halil Ergün için bozan Edip Akbayram, "Yazları müsait olduğumuz zaman Avanos'ta geçiriyoruz. İstanbul'un karışık kalabalığından inzivaya çekilmiş oluyoruz. Halil beyin evi de yukarıda. Yılların dostluğu var. Bir daha Türk sinemasına Halil Ergün'ler gelmez. Sanatta heyecan olmazsa o gitmez" demişti.

"HALİL'İ KIRAMADIM"

Usta isim, sözlerine "Ben aslında şunu da söyleyeyim, ben aşağı yukarı ben 5 seneden beri röportaj vermiyorum, televizyon çıkmıyorum. Sevgili Halil sana ziyarete geleceğiz dediği zaman Halil'i kıramadım. Burada her şey aşk. Avanos kültürüyle, sanatıyla diğer ilçelerden çok farklı. 21 sene ben daha Bodrum'a gitmedim, yazı burada geçiririz" diye devam etmişti.

İŞTE O RÖPORTAJ: