Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı: Halil Ergün için kural bozmuştu
Usta sanatçı Edip Akbayram, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 2 Mart Pazar akşamı hayatını kaybetti. 75 yaşında aramızdan ayrılan Akbayram'ın 6 ay önce kural bozup Halil Ergün'e verdiği röportaj vefatı sonrası gündem oldu.
Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi gören ünlü isim, 2 Mart akşamı İstanbul'da aramızdan ayrıldı.
Vefatının ardından Edip Akbayram'ın aylar önce Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunan Halil Ergün ile karşılaşıp ona verdiği röportaj gündem oldu.
"YAZLARI AVANOS'TAYIZ"
5 yıldır sürdüdüğü röportaj verme kuralını Halil Ergün için bozan Edip Akbayram, "Yazları müsait olduğumuz zaman Avanos'ta geçiriyoruz. İstanbul'un karışık kalabalığından inzivaya çekilmiş oluyoruz. Halil beyin evi de yukarıda. Yılların dostluğu var. Bir daha Türk sinemasına Halil Ergün'ler gelmez. Sanatta heyecan olmazsa o gitmez" demişti.
"HALİL'İ KIRAMADIM"
Usta isim, sözlerine "Ben aslında şunu da söyleyeyim, ben aşağı yukarı ben 5 seneden beri röportaj vermiyorum, televizyon çıkmıyorum. Sevgili Halil sana ziyarete geleceğiz dediği zaman Halil'i kıramadım. Burada her şey aşk. Avanos kültürüyle, sanatıyla diğer ilçelerden çok farklı. 21 sene ben daha Bodrum'a gitmedim, yazı burada geçiririz" diye devam etmişti.
İŞTE O RÖPORTAJ:
"O KADAR GÜZEL BİR ADAMSIN Kİ"
Halil Ergün de "Sen o kadar güzel bir adamsın ki Kapadokya'nın içerisinde insanlar seninle kahve içebildiği bir konum yaratmışsın burada. Günlük hayatın içerisinde böyle doğal yaşaman bana heyecan veriyor" şeklinde konuşmuştu.
EDİP AKBAYRAM NEDEN ÖLDÜ?
Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 9 Ocak'ta Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 Mart 2025'te yaşamını yitirdi.
CENAZESİ SALI GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK
Edip Akbayram için Salı günü saat 11.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir tören düzenlenecek.
Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
EDİP AKBAYRAM KİMDİR?
"Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” başta olmak üzere milyonların gönlünde yer etmiş daha onlarca şarkısıyla tanınan; Türk müziğinin özgün sesi, güçlü yorumu, duygusal şarkıları ve mütevazı kişiliğiyle kalplerde yer eden Edip Akbayram, 1950’de Gaziantep’te dünyaya gözlerini açtı. Sanatçı, Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Akbayram'ın müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı, henüz lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem çaldı, hem söyledi. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u da o yıllarda çıkardı..Sanatçının zirveye uzanan öyküsü şöyle gelişti:
1968’de hayallerinin peşinden İstanbul’a gitti. 3 yıl sonra girdiği Altın Mikrofon yarışmasında Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek besteledği “Kükredi Çimenler”le birinci oldu. Ardından “Aldırma Gönül”, “Garip”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi şarkılarla büyük satış rakamları elde etti. 80’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı. Ancak 90’larda yeni bir çıkış yaptı ve "Türküler Yanmaz" albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti. Kendi deyimiyle ‘kalıcı bir şeyler’ yapmak istiyordu.. Öyle de oldu..
Geniş halk kitlelerine ulaşan usta sanatçı, 20’den fazla albüm, 15’ten fazla 45’likle unutulmaz şarkılara imza attı. Altın plak ödüllü sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazandı.
Öte yandan Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.
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