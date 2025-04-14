Ediz Hun kanseri yendiğini açıkladı

Ediz Hun'un yaklaşık 8 ay önce ameliyat olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl kanser olduğu iddia edilen oyuncu sessizliğini korumuştu.

Hun, kolonoskopi yaptırdığını ve bağırsaklarında kanser hücresi tespit edildiğini açıkladı. Muhabir Online'ın haberine göre, usta oyuncu Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri adlı konferansta “21 hücrede beş tane kanser hücresi çıktı. Çok şükür hepsi gitti.” diye konuştu.

Kemoterapi tedavisiyle sağlığına kavuşan Yeşilçam efsanesi "Kendime fazla güvenmekten oldu. Ameliyat oldum şimdi iyiyim. Bir problem yok. Tabii Allah bilir. Beni kimseye muhtaç etmesin. Adam gibi yaşalım gidelim." ifadelerini kullandı.

