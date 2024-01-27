Efsane müzisyen Lionel Richie'ye bir torun daha geliyor: Sofia Richie hamile

Geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Elliot Grainge ile dünyaevine giren Sofia Richie, bebek beklediğini açıkladı.Bir kızı olacağını açıklayan Richie, Vogue'a konuştu.
ANNE OLACAĞINI ÇOK ERKEN ÖĞRENMİŞ
Ünlü isim, anne olacağını çok erken, yani dört haftalık hamileyken öğrendiğini söyledi. Richie, "Moda Haftası için Milano'ya gitmiştim ve Prada defilesine katılacaktım. Gerçekten 24 saatlik hızlı bir dönüş yapıyordum ve kendimi çok kötü hissettim ama üzerinde fazla düşünmedim" dedi.
Los Angeles'a döndüğünde, eşi Elliot Grainge ile birlikte Ed Sheeran konserine gitmeden önce hamilelik testi yaptığını söyleyen Richie, biri pozitif çıkınca daha çok test yaptığını ve hepisinin pozitif çıktığını açıkladı.
"HAMİLELİK GERÇEKTEN KORKUTUCU"
Ünlü isim, hamileliğinin 8. haftasında; Grainge'in ailesine müjdeli haberi Hermes kutusuna hamilelik testlerini koyarak verdiklerini anlattı.
"Hamilelik gerçekten korkutucu ve bu alanı korumak istiyorsunuz" diyen Sofia Richie, bebeğinin mayıs sonu ya da haziran başında dünyaya geleceğini duyurdu.
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