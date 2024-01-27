Efsane müzisyen Lionel Richie'ye bir torun daha geliyor: Sofia Richie hamile

Geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Elliot Grainge ile dünyaevine giren Sofia Richie, bebek beklediğini açıkladı.Bir kızı olacağını açıklayan Richie, Vogue'a konuştu.

ANNE OLACAĞINI ÇOK ERKEN ÖĞRENMİŞ

Ünlü isim, anne olacağını çok erken, yani dört haftalık hamileyken öğrendiğini söyledi. Richie, "Moda Haftası için Milano'ya gitmiştim ve Prada defilesine katılacaktım. Gerçekten 24 saatlik hızlı bir dönüş yapıyordum ve kendimi çok kötü hissettim ama üzerinde fazla düşünmedim" dedi.

