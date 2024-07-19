Ekonomistler ünlü şarkıcıyı suçladı: Fiyatlara Taylor düzenlemesi

İngiltere, Amerikalı pop şarkıcısı Taylor Swift'in Eras turnesinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Ülkede enflasyon oranı beklendiği gibi düşmeye devam etmek yerine yüzde 2'de kalınca ekonomistler hedefe yine ABD’li şarkıcı Taylor Swift’i koydu.



The Times’ın haberine göre ekonomistler, şarkıcının dünya turnesinin İngiltere ayağının Swift’in kendi servetinin çok ötesinde bir parasal etkiye sahip olduğunu öne sürdü.

Bunun 1 milyar dolardan fazla doğrudan gelir getiren ilk turne olduğuna inanılıyor.



Ülkenin hazinesi de bundan etkilendi.

Swift'in sahne aldığı şehirlerdeki konaklama talebi, otel fiyatlarında genel olarak yüzde 8,8'lik bir artışa yol açtı. Bu artış da enflasyonun yüzde 2'nin altına düşmesini engellemeye yetmedi.