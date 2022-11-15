 Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu Çöp Adam dizisinin afişi yayınlandı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu Çöp Adam dizisinin afişi yayınlandı

Star ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı 'Çöp Adam' dizisi, iddialı ilk tanıtımının ardından afişiyle de dikkat çekti.

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu Çöp Adam dizisinin afişi yayınlandı

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Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar

Star TV'den yeni dizi: 'Çöp Adam'dan ilk tanıtım

Star TV'den yeni : 'Çöp Adam'dan ilk tanıtım

Başrollerinde ve ’nun yer aldığı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan 'Çöp Adam'; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin  sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği 'Çöp Adam’ın kadrosunda; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu 'Çöp Adam' dizisi 23 Kasım Çarşamba Star’da!

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM FRAGMANI

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu Çöp Adam dizisinin afişi yayınlandı - 1

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