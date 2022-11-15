Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu Çöp Adam dizisinin afişi yayınlandı

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan 'Çöp Adam'; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.



Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği 'Çöp Adam’ın kadrosunda; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.



Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu 'Çöp Adam' dizisi 23 Kasım Çarşamba Star’da!

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM FRAGMANI