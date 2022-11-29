Elçin Sangu'dan Çöp Adam paylaşımı

Elçin Sangu, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan yeni dizisi Çöp Adam'ın heyecanını yaşıyor. Sangu hayat vereceği karakteri takipçileriyle tanıştırdı.



Çöp Adam'ın Peri'si Sangu hayat karakterin fotoğrafını yayınlarak, "Merhaba adım Peri" notunu düştü.



Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Sangu, son olarak Yalancılar ve Mumları dizisinde rol almıştı.



ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU



Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

SANGU'NUN PAYLAŞIMI

KONUSU



Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.



Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur.

Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.



Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

ÇÖP ADAM FRAGMANI