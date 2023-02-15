Elçin Sangu: Ne olursunuz yardımları alın, utanmayın

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında enkaz çalışmaları sürüyor. Tüm vatandaşların kenetlendiği bu zor günlerde ünlü isimler de çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu da sosyal medya hesabından sık sık yardım ve destek çağrısında bulunuyor. Oyuncu, yayınlandığı videoda "Hijyenik ped almak ayıp değil bu doğal bir ihtiyaçtır lütfen bunu almaktan istemekten çekinmeyin!" ifadelerini kullandı.



Hijyenik ped almak ayıp değil bu doğal bir ihtiyaçtır lütfen bunu almaktan istemekten çekinmeyin!#ElcinSangu pic.twitter.com/GuzdRF7vhJ — Elçin Sangu (@elcnsng) February 14, 2023

Bölgeye yapılan ped yardımlarıyla ilgili konuşan Sangu, kadınların ped istemeye çekindiğini belirtti. Oyuncu "Bu su içmek, yemek yemek kadar normal bir ihtiyaç. Ne olursunuz yardımları alın. Ne olur utanmayın" ifadelerini kullandı.