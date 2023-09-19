Elif Karlı'dan kaybettiği eşine: Sesinin olduğu videolarını izleyemiyorum

Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Karlı,1993 yılında Cengiz Karlı ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları olmuştu.

"SEN BENİM KALBİMSİN"

Ancak Elif Karlı'nın eşi geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, eşine olan özlemini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Karlı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dertleşelim mi? Ömrümün en güzel başlangıcıydı seni tanıdığım gün. 30 yılda kaldı. Gideliyse tam 8 ay... Nasıl mıyım? Bir kere kalbim çok kırık. Hiçbir şey eskisi gibi değil, eskisi gibi de olamaz zaten. Ailem eksildi. Allah'ım geri de kalanları çocuklarımı, ailemi lütfen koru. Omurgalı, inançlı insanlarla yollarımızı birleştir. Allah’a her gün şükür etme sebeplerimden bir tanesi de ‘teşekkür ederim Allah'ım beni güçlü bir ruhla yarattığın için’ Hatta gücüme daha da güç katmak için dualarım, çabam bundan sonra içimde hem bir sakinlik hem de fırtına var. Değiştim artık, hırslandım, az alıngan oldum bir o kadar da girişken, hareketli... Sen benim kalbimsin. Seninle çizdiğimiz yolları tek başıma yürüyeceğim artık. Yol uzun... Başta zordu yine zor hoş ama sorumluluklarım var. İşte bu yüzden toparlandım. Ara ara fena bir dert basıyor tabi tam bir efkâr... Bilmediğim duygular. Öğrendim işte. İyi ki çok değer bildim ve aldım tabi. Hala fotoğraflarına çok bakamıyorum hele sesinin olduğu videolarını izleyemiyorum. Böyle elim gidiyor, açıyorum, göz ucuyla seyredeyim diyorum pis bir çaresizlik, derin özlem oluşuyor içimde hemen kapatıyorum."