Elif Karlı'nın cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti (Cengiz Karlı kimdir, kaç yaşındaydı?)

Şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, cezaevinde kalbine yenik düştü. Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana cezaevinde bulunan Karlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Elif Karlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "7 aydır Tokat T tipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım, eşim Cengiz Karlı dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir." açıklamasında bulundu.





CENGİZ KARLI HAKKINDA



Ahmet Cengiz Karlı 1993 yılında Elif Karlı ile evlendi. İki çocuk babası olan 57 yaşındaki Cengiz Karlı, 6 aydır Tokat cezaevindeydi.