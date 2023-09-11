Elliot Page 6 yıl sonra ilk kez filminin prömiyerine katıldı

Trans kimliğini açıklamasıyla özel hayatıyla adından söz ettiren Elliot Page ve uzun bir aradan sonra ilk kez başrol oynadığı filmi "Close to You" için Toronto Uluslararası Film Festivali'ne geri döndü.
6 yıl sonra ilk kez başrol oynadığı filmin Toronto Uluslararası Film Festivali'ndeki prömiyerine katılan Page, izleyicilerin tezahürat ve alkışları eşliğinde karşılandı.
"KARİYERİMİN EN İNANILMAZ DENEYİMLERİNDEN BİRİ"
Filmin neredeyse tamamında doğaçlama yaptığını anlatan ünlü isim, "Kariyerimin en inanılmaz deneyimlerinden biri" dedi.
"Close to You" filmi, ergenlik döneminin büyük bir kısmını depresyonla geçirdikten sonra mutluluğu trans bir erkek olarak bulan Sam'in ailesinin yanına geri dönüşünü konu ediyor.
Elliot Page, filmde "Sam" karakterine hayat veriyor.
"SİZİNLE TRANS KİMLİĞİMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"
Elliot Page, Aralık 2020’de “Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum” diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.
Page, trans olduğunu açıkladığı mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu noktaya ulaştığım için. Bu yolculukta beni destekleyen inanılmaz insanlara karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum. Asıl benliğimi sürdürmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem.
Trans topluluğundaki pek çok kişiden sonsuz ilham aldım. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştığınız için teşekkür ederiz. Elimden gelen her türlü desteği sunacağım, daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için çabalamaya devam edeceğim.”
"SEVİNCİM GERÇEK AMA KIRILGAN"
"Sizden sabır istiyorum. Sevincim gerçek ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. Aranıza karışmaktan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten korkuyorum.
Açıkça ifade edersem, mutlu bir kutlama anını bastırmaya çalışmıyorum, ancak resmin tamamına hitap etmek istiyorum. İstatistikler şaşırtıcı. Translara yönelik ayrımcılık yaygın, sinsi, acımasız ve korkunç sonuçlara yol açıyor.
Yalnızca 2020 yılında, çoğunluğu siyah ve Latin trans kadın olan en az 40 trans kişinin öldürüldüğü bildirildi.”
“ELİNİZDE KAN VAR”
"Trans sağlık hizmetlerini suç saymak için çalışan ve var olma hakkımızı reddeden siyasi liderlere ve büyük bir platforma sahip olan, trans topluluğuna düşmanlık beslemeye devam eden herkese:
Ellerinizde kan var. Yüzde 40'ının intihar girişiminde bulunduğunu bildirdiği bir topluluk olan trans topluluğunun omuzlarına aşağılayıcı bir öfke yüklüyorsunuz. Ben o insanlardan biriyim ve sizin saldırılarınız karşısında sessiz kalmayacağız.
Trans olmayı seviyorum. Ve ben eşcinsel olmayı seviyorum. Ve kendimi ne kadar yakın tutarsam ve kim olduğumu tam olarak kucaklarsam, ne kadar çok rüya görürsem, kalbim o kadar büyür ve gelişirim.
Her gün taciz, kendinden nefret etme, istismar ve şiddet tehdidiyle uğraşan tüm translara: Seni görüyorum, seni seviyorum ve bu dünyayı daha iyi hale getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Okuduğunuz için teşekkürler.”
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