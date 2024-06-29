Elon Musk gençlik halini paylaştı: 30 yıl önce

Geçtiğimiz günlerde 12. kez baba olduğunu açıklayan SpaceX ve Tesla'nın kurucusu dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, gençlik fotoğrafını paylaştı.

Elon Musk gençlik halini paylaştı: 30 yıl önce

Tesla ve SpaceX'in CEO'su , X hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 

53 yaşındaki milyarder, "30 yıl önce" diyerek gençlik fotoğrafını paylaştı.

12. KEZ BABA OLDU

Milyarder  ve beyin çipi implantı şirketi Neuralink'te yönetici olan Shivon Zilis'in üçüncü çocukları dünyaya geldi. Adı ve cinsiyeti  belli olmayan bebek ile ilgili Zilis ve Musk'tan henüz açıklama gelmedi. 

12. kez baba olan 52 yaşındaki Musk en son stajyeri ile cinsel ilişki yaşadığı, bir çalışanından da kendisiyle birlikte bir bebek yapmasını istediği iddia edilmişti. 

Kendisinden çocuk sahibi olmasını istediği kadının teklifi reddetmesi üzerine ise Musk'ın çalışan kadının maaşına zam yapmayı reddettiği ve performansından şikâyet ettiği söylendi.

Daha önce doğum oranlarının artması için elimden geleni yapıyorum açıklaması yapan Musk, Perşembe günü Avrupa'nın "doğurganlık krizi" yaşadığını iddia eden bir tablo yayınladı. 

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