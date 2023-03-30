Elon Musk her sabah bu tatlıyı yiyor: Hala hayattayım!

Milyarder, daha önce de beslenme biçimiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Musk 2020 yılında “Lezzetli yemekler yemeyi ve daha kısa bir hayat yaşamayı tercih ederim” demiş ve egzersiz yaptığını ancak yapabilseydi hiç egzersiz yapmayacağını belirtmişti.



DONUT NEDİR?

Donut, özellikle ABD'de bol tüketilen tatlı bir çörek. Şeker ve yağ açısından oldukça zengin olan çöreğin kalorisi fazladır. Birçok çeşidi vardır ve Amerikalılar genellikle kahvaltıda tercih ederler. Tarifi için tıklayın...

