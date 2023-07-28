Elon Musk’ın iki defa evlendiği eski eşi Talulah Riley nişanlandı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın eski eşi Talulah Riley nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Oyuncu, Thomas Brodie-Sangster ile nişanlandı. Musk, eski eşini tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Elon Musk’ın iki defa evlendiği eski eşi Talulah Riley nişanlandı

Twitter'ı satın aldıktan sonra birçok değişikliğe giden ve platformun adını değiştiren , özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Elon Musk’ın iki defa evlendiği oyuncu Talulah Riley nişanlandı.

Riley, Twitter hesabından nişanlandığını "İki yıl birlikteliğin ardından Thomas Brodie Sangster ile nişanlandığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" sözleriyle duyurdu.

MUSK'TAN TEBRİK MESAJI

Elon Musk’ın iki defa evlendiği oyuncu eski eşi Talulah Riley, kendisi gibi oyuncu olan Thomas Brodie-Sangster ile 2022'den beri birlikte. Çift, Pistol dizisinin setinde tanışmıştı.

Elon Musk eski eşinin paylaşımına "Tebrikler" yorumuyla kalp emojisi bıraktı. Riley ve Musk ikilisi 2010 yılında evlenmiş 2012 yılında ayrılmış ardından 2013'te yeniden evlenmiş ve 2016'da boşanmıştı.

Elon Musk’ın iki defa evlendiği eski eşi Talulah Riley nişanlandı - 1

NEDEN İKİ KEZ EVLENDİLER?

Talulah Riley, verdiği bir röportajda neden iki kere evlendiklerini açıklamıştı. Riley "Açıkçası bunun garip göründüğünü anlıyorum. Ama o zamanlar mantıklıydı. Sanırım yeniden evlenmemizin nedeni, evlendikten sonra evli olmadan birlikte olmanın aptalca gelmesiydi" dedi. Riley, Musk için, "O harika bir arkadaş. O bana bakıyor. Artık mutlu bir yerdeyiz, birbirimize karşı iyiyiz ki bu gerçekten güzel. Ona karşı sonsuz bir sevgim var" diye konuştu.

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