Elon Musk’ın iki defa evlendiği eski eşi Talulah Riley nişanlandı

NEDEN İKİ KEZ EVLENDİLER?

Talulah Riley, verdiği bir röportajda neden iki kere evlendiklerini açıklamıştı. Riley "Açıkçası bunun garip göründüğünü anlıyorum. Ama o zamanlar mantıklıydı. Sanırım yeniden evlenmemizin nedeni, evlendikten sonra evli olmadan birlikte olmanın aptalca gelmesiydi" dedi. Riley, Musk için, "O harika bir arkadaş. O bana bakıyor. Artık mutlu bir yerdeyiz, birbirimize karşı iyiyiz ki bu gerçekten güzel. Ona karşı sonsuz bir sevgim var" diye konuştu.