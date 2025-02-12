Elon Musk'ın oğlu Beyaz Saray'da babasından rol çaldı!

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Milyarderin 4 yaşındaki oğlu basın toplantısına damga vurdu.

Elon Musk'ın oğlu Beyaz Saray'da babasından rol çaldı!

Milyarder babasını taklit eden 'ın dört yaşındaki oğlu, Oval Ofis'in yıldızı oldu. Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına geçen Musk ile Başkan Donald Trump'ın basın toplantısına "X Æ A-Xii" damga vurdu.

Musk, basının sorularını yanıtlarken, oğlu X Æ A-Xii surat asarak, babasının omuzlarına oturdu ve sık sık babasının konuşmasını bölerek tüm ilgiyi üzerinde topladı.

Elon Musk'ın oğlu Beyaz Saray'da babasından rol çaldı! - 1

 X Æ A-Xii, Musk'ın demokrasiden bahsettiği anlarda ise babasını taklit etmeye başladı ve milyarderin sık sık duraklamasına neden oldu.

Elon Musk'ın oğlu Beyaz Saray'da babasından rol çaldı! - 2

Musk hayranları, şarkıcı Grimes ile Musk'ın oğlunun Oval Ofis'teki hallerini görmekten büyük keyif aldı. Musk'ın 4 yaşındaki oğlunun "aşırı tatlı" olduğuna ve "rol çaldığına" dair sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

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