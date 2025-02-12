Elon Musk'ın oğlu Beyaz Saray'da babasından rol çaldı!

Milyarder babasını taklit eden Elon Musk'ın dört yaşındaki oğlu, Oval Ofis'in yıldızı oldu. Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına geçen Musk ile Başkan Donald Trump'ın basın toplantısına "X Æ A-Xii" damga vurdu. Musk, basının sorularını yanıtlarken, oğlu X Æ A-Xii surat asarak, babasının omuzlarına oturdu ve sık sık babasının konuşmasını bölerek tüm ilgiyi üzerinde topladı.

X Æ A-Xii, Musk'ın demokrasiden bahsettiği anlarda ise babasını taklit etmeye başladı ve milyarderin sık sık duraklamasına neden oldu.

Musk hayranları, şarkıcı Grimes ile Musk'ın oğlunun Oval Ofis'teki hallerini görmekten büyük keyif aldı. Musk'ın 4 yaşındaki oğlunun "aşırı tatlı" olduğuna ve "rol çaldığına" dair sosyal medyada birçok yorum yapıldı.