Elon Musk'ın üç çocuğunun annesi Grimes, X platformunu yerden yere vurdu

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk'ın üç çocuğun annesi yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Grimes adıyla tanınan müzisyen Claire Boucher, Musk'ın X platformunu hedef aldı.

X hesabında paylaşım yapan şarkıcı, "Sosyal medyadan tamamen uzak kaldım ve buraya döndüğümde fark ettim ki bu yerin - ve tüm bu yerlerin - bir zehir, bir hapishane olduğu bir gerçek." dedi.

37 yaşındaki şarkıcı "Her şey bir tiyatro. Bir hayatın berbat, soluk bir taklidi." dedi.

