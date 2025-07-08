Elon Musk'ın üç çocuğunun annesi Grimes, X platformunu yerden yere vurdu
Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes, X platformu için "zehir" dedi.
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk'ın üç çocuğun annesi yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Grimes adıyla tanınan müzisyen Claire Boucher, Musk'ın X platformunu hedef aldı.
X hesabında paylaşım yapan şarkıcı, "Sosyal medyadan tamamen uzak kaldım ve buraya döndüğümde fark ettim ki bu yerin - ve tüm bu yerlerin - bir zehir, bir hapishane olduğu bir gerçek." dedi.
37 yaşındaki şarkıcı "Her şey bir tiyatro. Bir hayatın berbat, soluk bir taklidi." dedi.
Grimes Nisan ayında da benzer bir paylaşımda bulunmuş ve "Sosyal medyada olmanın çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum... Tüm uygulamaların ahlaki anlamda başarısız olduğunu düşünüyorum. Ve topluma büyük zarar veriyorlar." demişti.
OTİZM TEŞHİSİ KONULDU
Öte yandan, Grimes Mart ayında kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın eski sevgilisi, X platformunda konuyla ilgili "Bu yıl bana dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve otizm teşhisi konuldu ve muhtemelen disleksim olduğumu fark ettim" ifadelerini kullandı.
ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
Musk ve Grimes'ın, X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl, Techno Mechanicus adında üç çocuğu var.
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