Elton John'dan form tutma tüyoları

Müziğe veda etmeye hazırlanan Sir Elton John, 'Farewell Yellow Brick Road' isimli turnesinin son ayağı için nasıl form tuttuğunu anlattı.

Elton John'dan form tutma tüyoları

İngiliz müziğinin önde gelen isimlerinden olan Sir Unvanlı Elton John, 018’den beri devam eden 'Farewell Yellow Brick Road' turnesinin İngiltere’deki son ayağına geçen hafta Liverpool’da başladı.

Kısa bir süre sonra müzik kariyerine veda etmeye hazırlanan John, turneye hazırlık için yeni bir fitness rutini oluşturduğunu açıkladı.

"BOL BOL YÜRÜYORUM"

76 yaşındaki usta müzisyen, “Kalkıyorum, kahvaltı yapıyorum ve yürüyüşe çıkıyorum. Benim yaşımda yapabileceğim en iyi şey bu. Bol bol yürüyorum ve haftada yaklaşık altı mil yapıyorum” ifadelerini kullandı.

İngiliz şarkıcı Elton John Twitter'a veda etti
İngiliz şarkıcı Elton John Twitter'a veda etti Haberi Görüntüle

John’un Eylül 2018’de ABD’nin Pensilvanya eyaletinde başlayan turnesi Temmuz 2023’te İsveç’in başkenti Stockholm’de sona erecek.

Kariyerinde 50. yılını dolduran ünlü isim, veda konserini 2023 Glastonbury Müzik Festivali'nde gerçekleştirecek.

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