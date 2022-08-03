Elvis Presley'in eşyaları müzayedede

Dünyaca ünlü rock yıldızı Elvis Presley'e ait bu koleksiyon yeni sahiplerini bekliyor. Presley'nin menajeri Tom Parker'e hediye ettiği takılar açık artırmada satılacak.



200 parçayı bulan koleksiyon aslında 50 yıldan fazla bir süredir kayıptı. Koleksiyon, Presley’in eşi Priscilla Presley’in de katkısıyla tamamlandı.



Eşi yaptığı açıklamada, “Müzayede tabiki de pek çok anıyı da beraberinde getirdi. Müzayedeyi desteklememin nedeni, Elvis'in sahte eserlerinin satıldığını görmekten bıkmış olmam. Buradakiler gerçek ürünler. Elvis bunları gerçekten taktı, diğerleri gibi değil" dedi.



Satışa çıkarılanlar arasında ünlü yıldızın, onu koruduğuna inandığı ve seyahayetlerinde sürekli yanında taşıdığı altın madalyonda yer alıyor.



Müzayede 27 Ağustos’ta düzenlenecek.