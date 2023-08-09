Elvis Presley'nin torunu miras kavgası hakkında konuştu: Biz bir aileyiz

TÜM MİRASI KIZINA KALDI
İkonik şarkıcı Elvis Presley'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Presley'nin ölümünün ardından tüm mirası kızı Riley Keough’ya kalmıştı ancak bu vasiyete annesi Priscilla Presley’den itiraz gelmişti.
Elvis Presley'nin torunu Riley Keough resmi olarak annesinin milyonlarca dolarlık mirasının sahibi olmuştu.
Riley Keough, miras davasıyla ilgili ilk kez Vanity Fair dergisine konuştu.
Anneannesi hakkında konuşan Keough, "O harika bir kadın. Dedemin mirasında büyük bir katkısı var. Bu onun için çok önemliydi. Dedem onun hayatının aşkıydı. Aksini iddia eden haberler beni üzer çünkü onun tek istediği Graceland'i, Presley ailesini ve mirasını korumak. Bunun onun tüm hayatı ve büyük bir sorumluluk" dedi.
Annesinin ölümünün ardından her şeyin birbirine girdiğini belirten Keough, "Herkes panik halindeydi. Olayın detaylarını algılamamız zaman kaldı çünkü çok karmaşıktı. Biz bir aileyiz. Sanırım netleştirmemiz gereken bazı konular vardı" yorumunda bulundu.
Bu yılın başında anne olan Keough, bebeğinin adını da açıkladı. Oyuncu, kızının adının Tupelo Storm Smith-Petersen olduğunu söyledi.
Tupelo, Elvis Presley'nin doğduğu şehir.
ANNESİ İTİRAZ ETMİŞTİ
Priscilla Presley, kızı Lisa Marie’nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Vasiyetteki imzasının kızının her zamanki imzasından farklı olduğunu söyleyen Presley, adının yanlış yazıldığını da iddia etti. 77 yaşındaki Presley, bu değişikliğin kızı hayatta iken kendi bilgisi dahilinde yapılmadığını öne sürdü.
Annesi ayrıca belgenin hiçbir zaman noter tasdikli olmadığını iddia etti. Presley'nin kızı Riley Keough ile Priscilla Presley Los Angeles'ta görülen mahkemede anlaşmaya varmış ancak detaylar gizli tutulmuştu. Ortaya çıkan bilgilere göre, Riley Keough resmi olarak annesi Lisa Presley'nin milyonlarca dolarlık mirasının sahibi oldu.
People'ın haberine göre, Keough büyükannesine toplamda 1,4 milyon dolar verdi.
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