Elvis Presley'nin torunu miras kavgası hakkında konuştu: Biz bir aileyiz

Annesinin ölümünün ardından her şeyin birbirine girdiğini belirten Keough, "Herkes panik halindeydi. Olayın detaylarını algılamamız zaman kaldı çünkü çok karmaşıktı. Biz bir aileyiz. Sanırım netleştirmemiz gereken bazı konular vardı" yorumunda bulundu.

Bu yılın başında anne olan Keough, bebeğinin adını da açıkladı. Oyuncu, kızının adının Tupelo Storm Smith-Petersen olduğunu söyledi.



Tupelo, Elvis Presley'nin doğduğu şehir.