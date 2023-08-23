Emel Müftüoğlu'ndan gençlik fotoğrafı: Bilin bakalım ben hangisiyim?

90'lı yılların başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Emel Müftüoğlu, gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ
62 yaşındaki Emel Müftüoğlu, siyah beyaz fotoğrafın altına "Bu resmi buldum kuzenlerimle bilin bakalım ben hangisiyim?" notunu düştü.
BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİLER
Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşları Sezen Aksu ve Demet Akbağ ile Bodrum'da bir araya gelmişti. Bu anları takipçileriyle paylaşan ünlü ismin "Bodrum, Bodrum" notunu düştüğü paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
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