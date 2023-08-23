Emel Müftüoğlu'ndan gençlik fotoğrafı: Bilin bakalım ben hangisiyim?

Bir döneme damga vuran isimlerden biri olan Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Ünlü isim, son olarak gençlik fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Emel Müftüoğlu'ndan gençlik fotoğrafı: Bilin bakalım ben hangisiyim?

90'lı yılların başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Emel Müftüoğlu, gençlik fotoğrafını  hesabından takipçileri ile paylaştı.

Emel Müftüoğlu'ndan gençlik fotoğrafı: Bilin bakalım ben hangisiyim? - 1

TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

62 yaşındaki Emel Müftüoğlu, siyah beyaz fotoğrafın altına "Bu resmi buldum kuzenlerimle bilin bakalım ben hangisiyim?" notunu düştü.

Emel Müftüoğlu'ndan gençlik fotoğrafı: Bilin bakalım ben hangisiyim? - 2

BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİLER

Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşları Sezen Aksu ve Demet Akbağ ile Bodrum'da bir araya gelmişti. Bu anları takipçileriyle paylaşan ünlü ismin "Bodrum, Bodrum" notunu düştüğü paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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