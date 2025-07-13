Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı: "İyi ki varsın"

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun doğum gününü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.

Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı: "İyi ki varsın"

Usta sanatçı bugün 71. yaş gününü kutluyor. Aksu'nun doğum günününde şarkıcı Emel Müftüoğlu sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

63 yaşındaki şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her gün senin doğum günün kutlanmalı. Her gün sen bizim Sezen Aksu'muz olduğun için şükretmeli... İyi ki varsın canım Sezen Aksu'm."

Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı: "İyi ki varsın" - 1

Bu yıl 50. sanat yılını kutlayan Türk pop müziğinin en büyük isimlerinden , 27 Haziran'da Paşa Gönül Şarkıları adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

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