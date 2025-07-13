Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı: "İyi ki varsın"
Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun doğum gününü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.
Usta sanatçı Sezen Aksu bugün 71. yaş gününü kutluyor. Aksu'nun doğum günününde şarkıcı Emel Müftüoğlu sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
63 yaşındaki şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Her gün senin doğum günün kutlanmalı. Her gün sen bizim Sezen Aksu'muz olduğun için şükretmeli... İyi ki varsın canım Sezen Aksu'm."
Bu yıl 50. sanat yılını kutlayan Türk pop müziğinin en büyük isimlerinden Sezen Aksu, 27 Haziran'da Paşa Gönül Şarkıları adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.
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