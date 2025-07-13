Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı: "İyi ki varsın"

Usta sanatçı Sezen Aksu bugün 71. yaş gününü kutluyor. Aksu'nun doğum günününde şarkıcı Emel Müftüoğlu sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

63 yaşındaki şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her gün senin doğum günün kutlanmalı. Her gün sen bizim Sezen Aksu'muz olduğun için şükretmeli... İyi ki varsın canım Sezen Aksu'm."

