Emel Özkızıltaş yıllar sonra İşte Benim Stilime döndü (Emel Özkızıltaş kimdir?)

Yayınlandığı dönemin efsane yarışması İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş uzun zamandır ortalıkta yoktu. Kızıltaş yıllar sonra aynı yarışma programıyla ekranlara döndü. Sosyal medyada Emel Özkızıltaş''ın son görüntüsüne yorum yağdı.



EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?



Çarkıfelek yarışma programı sunucusu, hostes. Lakabı Zennube. 1986 doğumlu. Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız’ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almış, Kanal D’de yayınlanan Bugün Ne Giysem yarışmasına katılmıştı.



Türkan Şoray‘ın Balıkçı Azize karakteri taklidi ile tanınan Emel Özkızıltaş’ın asıl mesleği uçak kabin memurluğudur.



Giyim-tarz yarışmalarına katılan Emel Özkızıltaş, İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci oldu. Jüri üyesi Nur Yerlitaş, kendisine lakap olarak Zennube adını taktı.