Emel Sayın corona virüse yakalandı

Emel Sayın, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan 77 yaşındaki Sayın, bu akşam gerçekleşmesi beklenen konserini iptal etti.

Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım, son 3 gündür kendimde hissettiğim ama bugün yarın geçer diye beklediğim halsizlik ve ağrılarım sonucunda bugün yaptırmış olduğum test sonucunda maalesef Covid-19 olduğumu öğrendim. En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Sevgilerimle..."