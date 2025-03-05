Emel Sayın: Botoksa karşı değilim, zaten bir tek o var

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın Etiler’de bir hastaneye girerken görüntülendi. Magazin Burada'nın haberine göre, ünlü sanatçı botoks yaptırmak için hastaneye geldiğini söyledi. 79 yaşındaki sanatçı "Ben botoks yaptırmaya geldim. Botoksa karşı değilim. Zaten bir tek o var. Başka bir şey yaptırmıyorum" açıklamasında bulundu.

"BURCU BİRİCİK GELİYOR AKLIMA"



Öte yandan Sayın, hayatının film olması halinde kendisini Burcu Biricik'in canlandırmasını istediğini söylemişti. Ünlü sanatçı, "Aslında böyle bir çalışma yaptık. Son rötuşlar üzerinde çalışılıyor. Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

Sayın, hayatını konu alan filmde Biricik'in rol almasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Birkaç genç sanatçımız var. Çok şekerler tatlılar, kendim de düşünüyorum bazen. Burcu Biricik geliyor aklıma. Böyle bir yapım olacak mı onu da bilmiyorum. Ama olursa en iyi şekilde yapacak, bana benzeyecek ve iyi anlatabilecek sanatçılarımız var. Burcu'yu izliyorum, çok da beğeniyorum."