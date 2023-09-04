Emel Sayın'dan gençlik pozu: Meğer ne güzelmişim

Türk sinemasının ve müziğinin ünlü ismi Emel Sayın, gençlik fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Emel Sayın'dan gençlik pozu: Meğer ne güzelmişim

17 yaşında sahnelere adım atan ardından birçok Yeşilçam filminde boy gösteren Emel Sayın, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

77 yaşındaki usta sanatçı, gençlik fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sayın, paylaşımına "Meğer ne güzelmişim" notunu düştü.

Emel Sayın'dan gençlik pozu: Meğer ne güzelmişim - 1

"HALA ÇOK GÜZELSİN"

Hayranları Emel Sayın'ın gençlik fotoğrafına "Her zaman en güzel", "Şimdi ve her zaman çok güzelsiniz", "Hala çok güzelsiniz", "Yine çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...