Emel Sayın'dan Tarık Akan paylaşımı: Sonsuz özlem ve sevgiyle

Usta oyuncu, yönetmen ve yazar Tarık Akan, 16 Eylül 2016 tarihinde kansere yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Akan ile "Yalancı Yarim", "Mavi Boncuk", "Feryat" gibi filmlerde birlikte rol alan Emel Sayın da usta oyuncuyu ölüm yıl dönümünde unutmadı.
Tarık Akan ile yıllar önce birbirlerine sarılırken çekilen kareyi takipçileriyle paylaşan Emel Sayın, "Sonsuz özlem ve sevgiyle…" ifadelerini kullandı.
"TARIK'I KAYBETMEK ÇOK ZOR GELDİ"
Öte yandan Emel Sayın yıllar önce Tarık Akan'ın vefatıyla ilgili "Tarık ile apayrı bir durum. Bir duygusal bağ var. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana. Çok şey öğretti bana" demişti.
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