Emel Sayın'dan Tarık Akan paylaşımı: Sonsuz özlem ve sevgiyle

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Tarık Akan'ın vefatının ardından 8 yıl geçti. Emel Sayın da bir dönem aşk da yaşadığı usta oyuncuyu ölüm yıl dönümünde unutmadı.

Emel Sayın'dan Tarık Akan paylaşımı: Sonsuz özlem ve sevgiyle

Usta oyuncu, yönetmen ve yazar , 16 Eylül 2016 tarihinde kansere yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Akan ile "Yalancı Yarim", "Mavi Boncuk", "Feryat" gibi filmlerde birlikte rol alan Emel Sayın da usta oyuncuyu ölüm yıl dönümünde unutmadı.

Tarık Akan ile yıllar önce birbirlerine sarılırken çekilen kareyi takipçileriyle paylaşan Emel Sayın, "Sonsuz özlem ve sevgiyle…" ifadelerini kullandı.

Emel Sayın'dan Tarık Akan paylaşımı: Sonsuz özlem ve sevgiyle - 1

"TARIK'I KAYBETMEK ÇOK ZOR GELDİ"

Öte yandan Emel Sayın yıllar önce 'ın vefatıyla ilgili "Tarık ile apayrı bir durum. Bir duygusal bağ var. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana. Çok şey öğretti bana" demişti.

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