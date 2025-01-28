Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim teyzemi kaybettik

Ünlü sanatçı Emel Sayın'ın teyzesi Hatıra Acar vefat etti. Sayın, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim teyzemi kaybettik

Türk sinemasının ve müziğinin ünlü ismi Emel Sayın, teyzesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Teyzesi Hatıra Acar'ı kaybeden ünlü isim, acı haberi hesabından paylaştı.

Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim teyzemi kaybettik - 1

Emel Sayın, hesabından yaptığı açıklamada; "Çok sevdiğim canım teyzem, Hatıra Acar'ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün kaybettik" dedi.

79 yaşındaki usta isim, cenaze ile ilgili detayları da şu ifadelerle duyurdu:

"Cenazesi, 29 Ocak Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin."

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