Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim teyzemi kaybettik

Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Çok sevdiğim canım teyzem, Hatıra Acar'ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün kaybettik" dedi.

79 yaşındaki usta isim, cenaze ile ilgili detayları da şu ifadelerle duyurdu:

"Cenazesi, 29 Ocak Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin."