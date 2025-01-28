Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim teyzemi kaybettik
Ünlü sanatçı Emel Sayın'ın teyzesi Hatıra Acar vefat etti. Sayın, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk sinemasının ve müziğinin ünlü ismi Emel Sayın, teyzesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Teyzesi Hatıra Acar'ı kaybeden ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Çok sevdiğim canım teyzem, Hatıra Acar'ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün kaybettik" dedi.
79 yaşındaki usta isim, cenaze ile ilgili detayları da şu ifadelerle duyurdu:
"Cenazesi, 29 Ocak Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin."
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