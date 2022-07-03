Emine Ün ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Basına yansıyan iddialar sonrasında Tolga Karakaş, avukatı aracalığıyla bir açıklama yaptı.



Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"İDDİALAR GERÇEK DIŞI, İFTİRA"



“Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş hakkında kamuoyuna yansıyan haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş ve eski eşi Emine Ün, bir yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanmanın üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen halen müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Yapılan haber ve paylaşımların tamamı iftira niteliğinde olup, müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır. Hiçbir platformda boşanma süreci ve nedenleri ile ilgili paylaşımda bulunmamıştır."



"AYRILIK NEDENİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DEĞİL"



Eski eşinin açıklamalarının ardından Ün de suskunluğunu bozarak avukatı aracalığıyla şu sözlerle açıklama yaptı:



“Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahili olmaksızın, saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır. Müvekkil ailevi birtakım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir. Söz konusu haberler müvekkil bakımından son derece üzücü ve yaralayıcı iken bu haberlerin müvekkilin gündeme gelme çabası olarak lanse edilmesi müvekkilin üzüntüsünü daha da arttırmıştır."