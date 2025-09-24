Emine Ün'e kızı Duru Kınay'dan doğum günü kutlaması

Oyuncu Emine Ün, bugün 48 yaşına bastı. Ün'ün kızı Duru Kınay da annesinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

zun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren , 24 Eylül'de 48 yaşına bastı. Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru da annesinin doğum gününü üzerinden kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN ANNEM"

Annesiyle hem yeni hem de yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Duru Kınay, 'e "İyi ki doğdun, iyi ki varsın annem" sözleriyle seslendi.

Kızının paylaşımına kayıtsız kalamayan Emine Ün de bu paylaşıma "Aşkım, her şeyim" diye karşılık verdi. Anne kızın fotoğrafları büyük ilgi gördü.

