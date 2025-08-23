Emine Ün'ün anne özlemi: Sensiz 4 yıl

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren Emine Ün 'ün annesi Müzeyyen Bolverdi, 2021 yılında corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Emine Ün , annesinin vefatının dördüncü yılında sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

47 yaşındaki ünlü isim, paylaşımında "Sensiz 4 yıl... Özlemin ve sevgin her an kalbimde. Seni sonsuz seviyorum'' ifadelerini kullandı.