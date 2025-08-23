Emine Ün'ün anne özlemi: Sensiz 4 yıl

Emine Ün'ün annesi 4 yıl önce corona virüs sebebiyle vefat etmişti. Ünlü oyuncu, annesini ölüm yıl dönümünde duygusal satırlarla andı.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren 'ün annesi Müzeyyen Bolverdi, 2021 yılında corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

"ACIMIN TARİFİ YOK"

Annesinin vefatıyla yıkılan ünlü oyuncu, acı haberi "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" sözleriyle duyurmuştu.

, annesinin vefatının dördüncü yılında hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

47 yaşındaki ünlü isim, paylaşımında "Sensiz 4 yıl... Özlemin ve sevgin her an kalbimde. Seni sonsuz seviyorum'' ifadelerini kullandı.

