Eminem'in kızı Alaina Scott dünyaevine girdi

"BABAM OLMASAYDI BUNLARIN HİÇBİRİ MÜMKÜN OLMAZDI"

Scott, People'a yaptığı açıklamada, uzun koridorda yürürken babasının kendisine eşlik ettiğini söyledi ve ekledi:



"Düğünümüz bir filmden fırlamış gibiydi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladım. Bunlar hayatta bir kez karşılaşılabilecek anlar ve herkes tarafından olduğum gibi sevildiğim için çok minnettarım. Babam olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olmazdı.”