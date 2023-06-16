Eminem'in kızı Alaina Scott dünyaevine girdi

Gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers olan ünlü rapçi Eminem'in 30 yaşındaki kızı Alaina Scott dünyaevine girdi.
Uzun süredir Matt Moeller ile aşk yaşayan Alaina Scott, Michigan eyaletinin Detroit kentinde gerçekleşen bir törenle nikah masasına oturdu.
"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNLERİNDEN BİRİ"
Eminem'in eski karısı Kim Scott’tan olma kız kardeşi Hailie Jade Mathers ise gelinin nedimeliğini yaptı.
Jean Smith'in çektiği düğün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Alaina Scott, "9 Haziran 2023, hayatımın en güzel günlerinden biri ve bir sonraki hayatımda da ruhum her zaman seninkini bulacak" ifadelerini kullandı.
"BABAM OLMASAYDI BUNLARIN HİÇBİRİ MÜMKÜN OLMAZDI"
Scott, People'a yaptığı açıklamada, uzun koridorda yürürken babasının kendisine eşlik ettiğini söyledi ve ekledi:
"Düğünümüz bir filmden fırlamış gibiydi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladım. Bunlar hayatta bir kez karşılaşılabilecek anlar ve herkes tarafından olduğum gibi sevildiğim için çok minnettarım. Babam olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olmazdı.”
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