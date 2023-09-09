Emir Can İğrek: Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı

"Nalan", "Beyaz Skandalım", "Ağır Roman", ve "Müzik Kutusu" gibi şarkılarla tanınan Emir Can İğrek, Bursa’da sevenleri ile buluştu. Konserine "Muhalif" isimli şarkısı ile sevenlerini selamlayan İğrek, sevilen şarkılarını Bursalı dinleyicileri ile seslendirdi.
Şarkı aralarında sevenleri ile sohbet eden İğrek, "En son 31 Mayıs'ta Bursa’daymışız, üç ayı geçti" diyerek hayranlarının hazırlamış olduğu pankartları okudu. Sıkı hayranlarını unutmayan İğrek, tek tek hepsi ile olan hikayesini söyleyerek hatırladığını dile getirdi.
"ŞARKININ BAŞINA GELMEYEN KALMADI"
"Parti İptal" albümü çıktığı ilk günden itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve dillerden düşmeyen "Ali Cabbar" şarkısını seslendirmeden önce sevenleri ile sohbet eden başarılı şarkıcı İğrek "Dün Trabzonspor’un da kullanmasıyla birlikte dört büyük kulüp kullanmış oldu. Şarkının başına gelmeyen kalmadı. Sosyal medya böyle bir şey. Ama bizim için hala o ilk günkü gibi. Sosyal medya öyle bir şey. Yıllar sonra hala değerini koruyacağına inandığım türkü tarzında pop şarkısıdır arkadaşlar" diyerek şarkıyı seslendirdi.
ONUR CAN ÖZCAN’I ANDI
"Parti İptal" albümünde 2018 yılında hayata gözlerini yuman meslektaşı ve yakın dostu Onur Can Özcan için yazmış olduğu ‘Can Dostum’ şarkısını seslendirdi. Her konserinde Onur Can Özcan’ı bir şarkısıyla anan İğrek, son albümünde yer verdiği "Can Dostum" şarkısı ile hatırasını yaşatmaya devam ediyor.
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