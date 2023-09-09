Emir Can İğrek: Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı

"ŞARKININ BAŞINA GELMEYEN KALMADI"

"Parti İptal" albümü çıktığı ilk günden itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve dillerden düşmeyen "Ali Cabbar" şarkısını seslendirmeden önce sevenleri ile sohbet eden başarılı şarkıcı İğrek "Dün Trabzonspor’un da kullanmasıyla birlikte dört büyük kulüp kullanmış oldu. Şarkının başına gelmeyen kalmadı. Sosyal medya böyle bir şey. Ama bizim için hala o ilk günkü gibi. Sosyal medya öyle bir şey. Yıllar sonra hala değerini koruyacağına inandığım türkü tarzında pop şarkısıdır arkadaşlar" diyerek şarkıyı seslendirdi.