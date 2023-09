Emir Can İğrek: Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı

ONUR CAN ÖZCAN’I ANDI



"Parti İptal" albümünde 2018 yılında hayata gözlerini yuman meslektaşı ve yakın dostu Onur Can Özcan için yazmış olduğu ‘Can Dostum’ şarkısını seslendirdi. Her konserinde Onur Can Özcan’ı bir şarkısıyla anan İğrek, son albümünde yer verdiği "Can Dostum" şarkısı ile hatırasını yaşatmaya devam ediyor.