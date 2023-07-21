Emir Can İğrek'ten "Ali Cabbar" açıklaması

Müzisyen Emir Can İğrek'in son şarkısı "Ali Cabbar" tartışma yarattı. Şarkının melodisi 1974'te çekilen "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" adlı film için bestelenen müzikten esinlenildiği iddia edildi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan "çalıntı" iddiasına Emir Can İğrek'ten yanıt geldi.

"HİÇBİR ŞARKIM ÇALINTI DEĞİLDİR"

Ünlü isim, "8 senelik şu mütevazı kariyer geçmişimde hiçbir şarkım çalıntı değildir. İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım. Daha çok çalışarak yıllarca bu ligde tertemiz bir şekilde top koşturacağız" dedi.