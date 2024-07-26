Emirhan Çakal kimdir? Rapçi Çakal olarak tanınan Emirhan Çakal kaç yaşında ve nereli?

Çakal ya da gerçek adıyla Emirhan Çakal, 1 Ocak 2001 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Rap şarkıcısı ve söz yazarıdır.



Rap müziğe başlaması 2020 yılında Reckol ile yayımladıkları "Kanalım Yok" isimli şarkıyla olsa da asıl çıkış yapması, 2021 yılında yayımladıkları "Perros Blancos" ve "Glock" adlı şarkılar sayesinde olmuştur.



Yine 2021 yılında "Lütfen" şarkısını yayımladıktan sonra ise Reckol ile "Pişman" adında üç şarkıdan oluşan bir Ep yayımlamıştır. Aynı yılın sonunda ise "Mahvettim" adında bir şarkı yayımlayan Çakal, 2022 yılına gelindiğinde ise "Antrikot" adında bir tekli çıkarmıştır.



"İmdat" adlı şarkısını yayımladıktan sonra ise yine aynı şarkıyı da barındıran "Paradoks" isminde bir albüm yayımlamıştır.

2022 yılında yayımladığı birkaç şarkı daha sonrasında ise 2023'e girişini "Kayıp Yıllarım" adlı şarkısıyla yapmıştır.