'Empati' başlıyor: Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Kalben

Çarşamba günü NTV ekranlarında başlayacak olan Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' programının ilk konuğu Kalben olacak.

'Empati' başlıyor: Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Kalben

Haberler 15.08.2022 - 14:31

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Karşımızdaki kişiyi anlamak, denge içinde yaşam sürdürebilmek için geliştirmemiz gereken en önemli yeteneklerden biri empati. Peki empati kurabiliyor muyuz?

Ahmet Mümtaz Taylan, ünlü konuklarına her hafta haberlere konu olmuş insan hikayelerini görüp onların yaşadıklarıyla “Sen olsan ne yapardın?” diyecek.

Konuklar yaşanmış hikayelerle empati kurarken, belki de bambaşka hayatları, bambaşka gerçekleri ortaya çıkacak.

Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programın ilk konuğu müzisyen Kalben olacak. Taylan soracak, Kalben yanıtlayacak.

'Empati' her Çarşamba 21.00’da NTV’de ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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