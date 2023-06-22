Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Belçim Bilgin: Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Belçim Bilgin'i ağırladı. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Bilgin yaşanmış hikayeler ile empati kurdu. Yakın zamanda trafik kazası geçirmiş olan Bilgin’e, Mümtaz “Kazadan sonra hayatında değişen bir şey oldu mu?” diye sordu.
"HERKESİ MUTLU EDEMEZSİNİZ"
Bilgin, “Ben iki kere trafik kazası geçirdim ve ikisinde de felç riski atlattım. İlk trafik kazasında hayatta hiç kimseyi kırmamak adına bir inanç geliştirmiştim. Son kazada ise insanın kendisinden çok vermemesi gerektiğini öğrendim. Ne yaparsan yap herkesi mutlu edemezsin” diye yanıtladı.
"OĞLUMUN GELECEĞİYLE İLGİLİ PLANLAR KURMUYORUM"
Mümtaz, Bilgin’e anneliğin nasıl bir duygu olduğunu sordu. Bilgin, “Bütün yüreğin merhamet ve şevkatla doluyor. Bazen bu kadar sevgiyle ne yapacağımı bilemediğim zamanlar oldu. Annelikte elimden geleni yapıyorum ama hep eksikler olduğunu düşünüyorum. Oğlumun geleceğiyle ilgili planlar kurmuyorum. Sadece ona imkanlar tanıyabilirim” dedi.
"EVLİLİKLE İLGİLİ ÇOK OLUMSUZ FİKİRLERİM VAR"
Bilgin “Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum. Çünkü evlilikle ilgili çok olumsuz fikirlerim var. Bütün bu dijital çağda her şeyin hoyratça tüketildiği bir zamanda evliliğe yüklenen yüklerin aşka büyük bir ağırlık getirdiğine inanıyorum. Bir aşkın ispatı için evlilik gibi bir kurumun damgası olmasına gerek yok” diyerek ekledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Empati
- N-Life
- N-Life Magazin
- Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati