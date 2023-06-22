Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu Belçim Bilgin: Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Belçim Bilgin'i ağırladı. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Bilgin yaşanmış hikayeler ile empati kurdu. Yakın zamanda trafik kazası geçirmiş olan Bilgin’e, Mümtaz “Kazadan sonra hayatında değişen bir şey oldu mu?” diye sordu.

"HERKESİ MUTLU EDEMEZSİNİZ"

Bilgin, “Ben iki kere trafik kazası geçirdim ve ikisinde de felç riski atlattım. İlk trafik kazasında hayatta hiç kimseyi kırmamak adına bir inanç geliştirmiştim. Son kazada ise insanın kendisinden çok vermemesi gerektiğini öğrendim. Ne yaparsan yap herkesi mutlu edemezsin” diye yanıtladı.

