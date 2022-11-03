Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan oyuncu Ayça Ayşin Turan: Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı ağırladı. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Turan yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

"Oyunculuktan daha çok müzik ile büyüdüm" diyen Turan, "7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Sanatın herhangi bir dalında olacağım çok belliydi" diye konuştu.



Taylan'ın "Sevdiklerin için her şeyi göze alır mısın?" sorusuna Turan, “Sevdiklerim için her şeyi göze alabilirim" diyerek yanıt verdi.



"Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu ise ünlü oyuncu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı: "Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum."



Programın ilerleyen zamanlarında Taylan, "Güzel bir çocukluk geçirdiğini söyledin. Çocuklarla aran nasıldır? Anneliğe bakış açın nedir?" diye sordu.



Turan bu soruya, "Hem anne olmak hem de evlat edinmek istiyorum. Sadece doğurmak ile anne olunmadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.